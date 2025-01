Ilgiorno.it - Dai marciapiedi agli edifici pubblici. Monza mappa gli ostacoli in città

Il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche (Peba) arriva anche a. Il Comune ha infatti deciso di dare avvio al Piano iniziando da una fase di studio approfondito assegnata alla sua società in-houseMobilità, per un valore di 145mila euro. Tramite la meticolosa analisi, verràto il livello di accessibilità pedonale in, a cui seguirà un sistema di interventi di miglioramento mirati, pari al valore di un milione di euro. Il Piano, adottato da sempre più Comuni in Italia, nasce dalla necessità, evidente anche a, di intervenire per l’abbattimento delle barriere architettoniche soprattutto su strade e, spesso di difficile percorrenza soprattutto per persone con disabilità, anziani, passeggini, e per i più piccoli. Tramite il Piano, dunque, si stilerà latura delle aree a più alta priorità d’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche - per criticità come ad esempio la dimensione insufficiente dei percorsi pedonali, il dislivello eccessivo fra zone adiacenti, i restringimenti e gli elementi di intralcio -, ma si delibera anche lo stanziamento di fondi per l’esecuzione di un primo insieme d’interventi.