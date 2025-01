Lapresse.it - Corea del Sud, in migliaia in piazza a Seul per chiedere l’immediato arresto di Yoon

di manifestanti si sono radunati nel centro disabato perdel presidente delladel SudSuk Yeol, destituito con l’impeachment. I dimostranti, seduti per terra e con centinaia di cartelli e striscioni, hanno condannatodopo che venerdì gli investigatori sudni sono stati bloccati dal servizio di sicurezza presidenziale mentre stavano eseguendo il mandato d’.È stato l’ultimo scontro in una crisi politica che ha paralizzato la politica sudna e portato all’impeachment di due capi di Stato in meno di un mese.