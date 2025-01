Ilrestodelcarlino.it - Bita, fumettista iraniano: “L’Italia mi offre la libertà, ma conosco l’inferno che vive Cecilia Sala”

Forlì, 4 gennaio 2025 – Domani alle 12 allo ‘Zoc ed Nadel’, in piazza Matteotti a Modigliana, la libreria ‘Bauci Città’ organizza, in collaborazione con l’azienda agricola biologica Podere Panigheto e il moderatore Andrea Bruno, la presentazione con firmacopie della prima graphic novel di Majid, intitolata ‘Nato in Iran’, pubblicata nel 2023 da Canicola Edizioni. ’Nato in Iran’ è l’autobiografia di un 40enne talentuosoche racconta parte della sua vita trascorsa tra divieti, speranze, delusioni e paure.è in Italia dal 2014 per studiare pittura e linguaggi del fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dovee lavora. Dal 2015 partecipa ad esposizioni collettive a Teheran, Isfahan, Istanbul e inizia a scrivere per ‘Honar e Zaman’ (arte del tempo) una rivista d’arte di cui fa parte della redazione, esperienze interrotte nel 2018 per il peggioramento della situazione politico-sociale nel suo paese e della censura.