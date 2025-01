Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B» femminile interregionale. Green Le Mura-Pieffe. Oggi il big-match

Archiviata la Coppa Toscana, dove ilLeSpring si è piazzato al secondo posto, dietro alla corazzata Acqua dell’Elba Nico, si ritorna a giocare in campionato. Le biancorosse arrivano a questo appuntamento dopo il buon gioco espresso nelle ultime due partite di Coppa Toscana. E sono attese, alle 18.45, dal big-della quattordicesima giornata di andata, al "Palatagliate", contro laFirenze che, al momento, si trovano, rispettivamente, terze e quarte in classifica. Questo turno sarà molto interessante, perché vedrà anche la capolista Sisas Perugia ferma per il turno di riposo, mentre la seconda Acqua dell’Elba Nico, mentre Nicoaffronterà in casa, a Ponte Buggianese, la terz’ultima, Costone Siena. Per quanto riguarda il prossimo avversario del roster di coach Ferretti, arriva da unapositiva che dura dal 30 ottobre, dopo le sconfitte contro Nicoe quella inflitta a tavolino dal giudice sportivo nell’incontro casalingo contro Perugia per mancato funzionamento del cronometro di gara.