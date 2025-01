Pianetamilan.it - Barcellona, il futuro di Dani Olmo in bilico: interviene Flick

Leggi su Pianetamilan.it

Ildi, obiettivo del Milan, continua a essere al centro delle discussioni in casa, dopo che LaLiga ha deciso di non confermare il suo posto nella rosa per la stagione in corso. Nonostante le ripetute richieste del club catalano di prorogare la concessione ottenuta all’inizio dell’anno, in virtù dell’infortunio a lungo termine di Christensen, LaLiga ha mantenuto la sua posizione, negando la possibilità di estendere la scadenza fissata al 31 dicembre. La questione ha suscitato molte polemiche e, a proposito della situazione, è intervenuto l’allenatore blaugrana Hansi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Non voglio parlare di questo perché non è il mio lavoro. Il mio lavoro è un altro: preparare la squadra per la prossima partita di coppa (del Re, ndr), questo è quello che posso dire".