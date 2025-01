Anteprima24.it - Addio a Franco Trusio, la commozione di Clemente e Sandra Mastella

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Scompare un nostro amico e storico collaboratore,. Il suo ricordo e‘ motivo die la nostra vicinanza alla famiglia in un momento difficile è totale. Che bei tempi umani e politici abbiamo vissuto con uno stile oggi latitante. Quante Feste del Campanile abbiamo messo in piedi facendone una realta ‘politica’ ineguagliabile. Insomma una politica che vinceva, ma quando era sconfitta sapeva rilanciarsi. Laè tanta. Piangiamo un amico dal carattere forte ma dal senso pratico e politico incomparabile. Ai familiari, a Luigi in particolare, una carezza”, lo scrivono in una nota congiuntaLonardo.L'articolo, ladiproviene da Anteprima24.