Un girone per la salvezza

Dopo una sosta meno lunga del previsto per via del recupero dell’ottava giornata andato in scena il 22 dicembre, il campionato di Eccellenza riprende a pieno regime già domenica con le gare del 1° turno di ritorno. Sanpaimola-Cava Ronco. Nona in classifica con 22 punti a +3 sulla zona playout, la formazione di mister Paterna studia da grande. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è infatti in arrivo la sesta della classe che, per via di una classifica cortissima, ha solo 2 punti in più. All’andata, i forlivesi vinsero 3-2. Sant’Agostino-Reno. Il derby delle valli vale non solo per il campanile, ma anche per la classifica. La formazione di Sant’Alberto viaggia al 12° posto a quota 20, con una sola lunghezza di margine sulla zona pericolo. I ferraresi hanno solo 2 punti in più ma, in casa, non vincono da inizio novembre.