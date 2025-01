Lanazione.it - Sangiovannese-Figline. Scattano i divieti

Arezzo, 03 gennaio 2025 – In occasione della partita tra, in programma lunedì prossimo alle 14,30 allo stadio Fedini, il Comune di San Giovanni Valdarno ha emesso un'ordinanza temporanea, a firma del sindaco Valentina Vadi, che prevede un divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine, ma anche di alcolici con gradazione superiore ai 5° e superalcolici, all'interno dello stadio comunale e nelle aree circostanti. Entrerà in vigore il 6 gennaio alle 12:30 fino alle 16,30. Provvedimento adottato in accordo con le indicazioni fornite dalla Questura. Il divieto non riguarderà solo l'area del Fedini, ma si estenderà anche agli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e ai circoli privati che si trovano nell’area compresa tra piazza Casprini, via Bolzano, via Perugia, via Villini Ilva, viale Gramsci, via Masini, via Pareto, via dell’Energia, via Ponte alle Forche e Lungo Don Minzoni.