Ilgiorno.it - Saldi nell’hinterland tra caro-affitti e tasse

Anchedi Milano si apre la stagione dei, che resteranno in agenda per 60 giorni a partire da domani. I titolari dei negozi di abbigliamento e accessori sperano in un rilancio degli affari. "Affiancare alle vendite in presenza quelle sulle piattaforme online per raggiungere una più vasta platea di potenziali acquirenti - è questo il consiglio ai negozianti da parte di Caterina Ippolito, presidente di Confcommercio Melegnano -. Nel post Covid, l’e-commerce ha subìto un’accelerata, chi non si adegua rischia di essere fuori mercato. Richiedere la consulenza di un esperto può essere utile, se non si riesce ad organizzarsi da soli". Ancora. "Il cliente non cerca solo l’acquisto tout court, ma desidera vivere un’esperienza, ricevere un buon consiglio: si sfruttino iin questo senso, per rinsaldare il legame con gli acquirenti e invogliarli a tornare".