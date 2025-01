Ilgiorno.it - Saldi invernali 2025 in Lombardia, al via sabato 4 gennaio tra regole e consigli

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 32024 – Avete adocchiato qualche bel vestito? O un paio di scarpe che poprio vi servono? O un maglioncino del colore che stavate cercando? Domani,, iniziano ia Milano e in. Anche se molti negozi e siti online hanno già iniziato ad applicare sconti anticipati ai loro clienti più fedeli, avvisati tramite mail o sms. La durata massima consentita dei ribassi è di 60 giorni, con termine quindi fissato a martedì 4 marzo. Da quel momento, per poter acquistare nuovamente prodotti scontati e accedere a offerte speciali, bisognerà aspettare fino ai pri mi di luglio. La spesa media I prodotti più richiesti LeLa spesa media Secondo le stime dell’ufficio studi di Confcommercio saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro d’affari di 4,9 miliardi di euro.