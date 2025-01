Ilgiorno.it - Pedemontana ferma il Besanino. Bus navetta durante i lavori

Leggi su Ilgiorno.it

Ille corse a causa di. La linea Monza-Oggiono sarà interrotta, per tempo non precisato, tra le stazioni di Biassono e Canonica (Triuggio). Il trasporto dei pendolari tra la stazione di Biassono e quella di Macherio-Canonica sarà assicurato con un servizio di bus. La preoccupazione per i pendolari è che l’interruzione possa perdurare oltre l’anno e creare disagi peggiori di quelli registrati la scorsa estate, quando la tratta si erata per tre mesi perdi ammodernamenti della tratta. Le notizie sono ancora incerte. Quel che i pendolari deltemevano però, sembra davvero destinato a diventare realtà. L’annuncio è arrivatoun’assemblea pubblica svoltasi a Macherio, dove i vertici della societàhanno illustrato alla popolazione i cantieri che dal prossimo anno partiranno nei vari comuni.