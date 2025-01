Quotidiano.net - Nuove regole Ue per l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione aziendali

Sono entrate in vigoreeuropee volte a migliorare l'tra uomini e donne neididelle aziende. Lo ricorda la Commissione europea in una nota. La Direttiva sull'dineididelle società è entrata in vigore alla fine del 2024, con l'obiettivo di raggiungere una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne neididelle società quotate in tutti gli Stati membri dell'Ue. La direttiva fissa un obiettivo per le grandi società quotate dell'Ue pari al 40% delsottorappresentato tra i loro amministratori non esecutivi e al 33% tra tutti gli amministratori. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è scaduto il 28 dicembre 2024 e le aziende devono raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno 2026.