New Orleans e Las Vegas strage ed esplosione Tesla collegate? Biden frena

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Esiste un collegamento tra ladi Newe l’del Cybertrucka Las? “Al momento non ci sono prove che i due attacchi” delle scorse ore in Usa “siano in qualche modo legati tra loro”. Parola del presidente degli Stati Uniti Joe, checosì le ipotesi di un filo a tenere stretti i due eventi negli Usa. Le parole del capo della Casa Bianca arrivano dopo quelle, altrettanto caute, dell’Fbi sulle news circolate sui media americani. “A questo punto non c’è un collegamento definitivo tra l’attacco qui e quello a Las”, ha infatti spiegato in conferenza stampa a Newil vice assistente direttore dell’anti-terrorismo dell’Fbi Christopher Raia, sottolineando che entrambe le indagini sono “alle prime fasi”. “Noi stiamo seguendo ogni possibile pista – ha poi aggiunto – e non escludiamo niente”.