Natale in Abbazia, ultimo appuntamento il 5 gennaio

Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 5riaprono le porte del Palazzole di Loreto per l’dell’edizione 2024 diin. Alle ore 17:00 il concerto di“Nasce la speranza” del coro dell’Istituto Maria Ss di Montevergine che riscalderà l’ atmosfera per la cerimonia di premiazione, alle ore 18.00, dei bambini vincitori del concorso “Le Avventure di William e il Lupo” promosso dall’Territoriale di Montevergine e la Pro Loco di Mercogliano, in sinergia con il Comune di Mercogliano e rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole di Mercogliano, di Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte e di Monteforte Irpino.L'articoloinil 5proviene da Anteprima24.it.