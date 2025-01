Mistermovie.it - Mister Movie | Recensione A Complete Unknown: James Mangold tra nostalgia e narrazione convenzionale

È diventato un luogo comune tra gli appassionati di cinema sottolineare come la parodia del 2007 Walk Hard: The Dewey Cox Story abbia ironizzato così efficacemente sui biopic musicali da renderli obsoleti. Tuttavia, il successo commerciale dei film biografici musicali dimostra il contrario. In questo contesto si inserisce A, il nuovo lavoro di, un regista che aveva già esplorato il genere con il suo Walk the Line del 2005, dedicato a Johnny Cash.Aoffre un ritratto competente masu Bob Dylanadotta un approccio diverso in A, concentrandosi su un periodo specifico della vita di Bob Dylan: i quattro anni che vanno dal suo arrivo a New York nel 1961 alla rivoluzione musicale del Newport Folk Festival del 1965.