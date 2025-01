Formiche.net - Missili estoni nei cieli ucraini. Ecco il nuovo sistema anti-drone

L’Ucraina dilaniata dalla guerra continua ad essere laboratorio per testare nuovi sistemi d’arma e la loro efficacia nelle dinamiche della guerra moderna. L’ultima notizia di questo tenore riguarda la decisione della start-up tecnologica estone Frankenburg Technologies, che lo scorso dicembre ha annunciato che condurrà la prima prova del suo missileMark I all’inizio dell’anno appena cominciato in una località non specificata dell’Ucraina.Il missile in questione è stato sviluppato dall’azienda con l’intento di avere un prezzo più accessibile rispetto aiattualmente in circolazione (sul sito dell’azienda si legge che l’obiettivo sia creare sistemistici “dieci volte più convenienti e cento volte più veloci da produrre” rispetto agli attuali prodotti dell’industria), ed è progettato per avvalersi di un software di Intelligenza Artificiale per individuare le minacce in arrivo, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda estone.