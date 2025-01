Linkiesta.it - Migliorare l’efficienza energetica è la strategia ideale per risparmiare sulla bolletta

Con lo stop al gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina, dovuto al mancato rinnovo dell’accordo di transito tra Mosca e Kyjiv, il prezzo della materia prima nel nostro continente ha toccato i cinquanta euro al megawattora, la tariffa più alta da oltre un anno. Mentre i governi seguono i temi dello stoccaggio e degli impatti geopolitici, i cittadini cominciano comprensibilmente a pensare alle bollette invernali. Serbatoi pieniLa scadenza del contratto tra Russia e Ucraina sul gas era nota da tempo. L’Unione europea, che dipende per il diciotto per cento dal gas di Mosca (circa il sei per cento arriva tramite l’Ucraina), si è quindi attrezzata per diversificare la propria fornitura e arrivare al 2025 con i serbatoi quasi colmi. Un discorso che vale anche per l’Italia, i cui siti di stoccaggio di gas naturale – stando ai numeri di Gas Infrastructure Europe aggiornati al 31 dicembre 2024 – sono pieni al 79,92 per cento: un dato superiore alla media Ue del 73,17 per cento (57,72 per cento nei Paesi Bassi e 88,03 per cento in Svezia).