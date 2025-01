Iodonna.it - «Mi alleno almeno quattro volte alla settimana», ha spiegato al magazine Allure. «Se perdi tono muscolare ne risentono le ossa, e aumenta il rischio di osteoporosi»

Leggi su Iodonna.it

Crop top a canotta, leggings fascianti, muscoli ultra definiti ma anche sinuosi. Jennifer Aniston – splendida 55enne – mostra sui social i suoi nuovi esercizi in palestra. Seguendo il metodo workout che pratica sempre – anche in vacanza – e di cui non si stanca mai. Jennifer Aniston: due regole d’oro per essere splendida X Jennifer Aniston, amore folle in palestraTra poco più di un mese, il prossimo 11 febbraio, Jennifer compirà 56 anni.