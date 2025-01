Agi.it - Meno malware, più ransomware. Come cambia il crimine informatico

AGI - Il Cnaipic (Centro nazionale antiper la protezione delle infrastrutture critiche) nel 2024 ha gestito circa 12 mila attacchi informatici significativi, diramando oltre 59.000 alert per prevenire e contrastare attacchi ai sistemi informatizzati di interesse nazionale. È quanto emerge dal Report annuale della Polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Quale punto di contatto nazionale e internazionale per il monitoraggio e la gestione degli eventi di sicurezza cibernetica, il Cnaipic ha gestito anche 63 richieste di cooperazione internazionale, consentendo l'identificazione e la denuncia di 178 persone. "Le metodologie criminali - spiegano gli autori del Report - confermano un'elevata incidenza di attacchie di DDoS diretti ad ampio spettro a infrastrutture pubbliche, nazionali e territoriali - con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni locali, specie Comuni e Aziende sanitarie - e verso aziende erogatrici di servizi essenziali in diversi settori (ad esempio Trasporti, Finanze, Sanità, Telecomunicazioni).