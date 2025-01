Dilei.it - Mara Venier torna a Milano: “Mio marito non sta bene”. E svela il futuro a Domenica In

È un momento di grandi soddisfazioni, per, che dopo 30 anni èta al cinema e in un grande produzione. La conduttrice veneta è infatti parte del cast di Diamanti, l’ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek, e continua ad avere un successo straordinario con la suaIn. Ma la vita, come sappiamo, ci mette di fronte a sfide continue e – proprio in un periodo che dovrebbe essere di gioia – ha dovuto prendere una decisione fondamentale per la sua famiglia.lascia Roma per ilNicola CarraroIl post sibillino pubblicato alla vigilia di Capodanno aveva aperto un varco sulla possibilità che ci fossero novità poco piacevoli sulla vita privata di. A corredo della foto che la ritraeva insieme all’amatoNicola Carraro aveva infatti scritto di aver trascorso delle feste diverse dal solito.