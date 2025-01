361magazine.com - Londra, chiude improvvisamente Locanda Locatelli: cosa è accaduto?

L’annuncio sulla pagina social del ristoranteL’annuncio è arrivato sulle pagine Instagram dia poche ore dalle puntate di Instagram. Il noto ristorante dello chef Giorgioha infatti chiuso i battenti.Il ristorante, fondato 23 anni fa con una stella Michelin ha chiuso all’improvviso: «È con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del locale. Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali nel tempo sono diventati degli amici».Nel futuro sembra ci sia qual: «Ma quando una porta si, un’altra si apre, per cui seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti. Vi auguriamo un 2025 di felicità, prosperità e salute e grazie a tutti per la vostra fedeltà in questi 23 anni».Sembra che il locale dirà in quella zona e aprirà in un’altra.