Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 5-1, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: dominante il giocatore toscano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Sbaglia la chiusura nei pressi della retedopo un’ottima costruzione dello scambio.15-15 Incidecon il dritto da metà campo.0-15 Rovescio vincente diin risposta.5-1. Rimonta da 0-30 e a suon di ottime difese e ottimi servizi, l’azzurro amplia il suo vantaggio.A-40 Servizio vincente pere palla del 5-1.40-40 Fuori giri con il rovescio in uscita dal servizio.40-30 Stecca la risposta di rovescio.30-30 Colpisce in ritardoin difesa dalla parte del dritto.15-30 Incidecon il dritto in uscita dal servizio.0-30 CHE SCAMBIO! Alla fine riesce a risolverecon una bellissima difesa in pallonetto e il dritto a sventaglio a chiudere.0-15 Scappa via di metri la difesa con il dritto in corsa di