Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 3-1, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: subito break per il carrarino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 In corridoio il dritto a sventaglio di.3-1. Sono dieci i punti di fila per il numero 17 del mondo che consolida alla grande il.40-0 Arriva anche l’ace per il.30-0 Gran servizio al centro per l’azzurro.15-0 Servizio e dritto per.2-1! Risposta d’incontro in lungolinea sensazionale con il rovescio:in fuga l’azzurro.0-40 A campo spalancato sbaglia con il rovescio lo spagnolo: tre pallein favore di.0-30 Ottimo l’attacco in controtempo di, volée giocata in maniera perfetta.0-15 Alza la traiettoria con il rovescionon riesce a contenere sulla diagonale.1-1. Stupendo il rovescio lungolinea dia chiudere il game di servizio.A-40 Questa volta non contiene dalla parte del dritto