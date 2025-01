Lecce colpo a sorpresa Arriva lo svedese Karlsson

Leggi su Dayitalianews.com

La sessione di calciomercato invernale è appena cominciata e ilbatte il primodavvero a. Pantaleo Corvino si dimostra ancora una volta imprevedibile, nel bene e nel male, a seconda delle diverse opinioni della tifoseria giallorossa e, come fu per Rebic a fine estate, chiude per il prestito secco dal Bologna del 26enne, Jesper, esterno d’attacco. In rossoblù il ragazzo, dalla tecnica decisamente spiccata e con un tiro forte e preciso, sua qualità migliore in assoluto, ha trovato pochissimo spazio, sia con Thiago Motta, nella scorsa stagione, che con Vincenzo Italiano in quella in corso. I felsinei, però, fecero un investimento importante nell’estate del 2023 per prelevarlo dall’Az Alkmaar (11 milioni di euro) ed ora non vogliono vedere il valore del calciatore completamente depauperato.