L’agente in arrivo in Italia | mercato Napoli sprint definitivo per chiudere l’affare

Ilsi prepara allodi uno degli obiettivi di Manna sta per arrivare in.Ci sono diversi giocatori che ruotano attorno alin questa fase della stagione. Cominciata la sessione invernale di calcio, il club azzurro si sta guardando intorno per per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Al tempo stesso, però, ci sono diverse situazioni che andranno sviscerate ed eventualmente valutate in corso d’opera. La difesa è uno dei reparti sui quali Giovanni Manna si sta maggiormente concentrando, e ci sono diversi nomi che fanno al caso di Conte.Tra questi anche Danilo, difensore della Juventus in scadenza di contratto e finito nel mirino del. Si parla del brasiliano in ottica azzurra ormai da diverso tempo, ed anche da Torino arrivano segnali che sono incoraggianti per lo stesso