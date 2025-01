Calciomercato.it - La minaccia dei club fa paura: campionato annullato

Leggi su Calciomercato.it

Guerra totale tra idel massimo torneo: ilpuò anche essere dichiarato, cosa sta succedendoScontro totale, una guerra che potrebbe rappresentare un vero scandalo. Il massimorischia di finire travolto da quanto sta succedendo intorno alla big.Ladeifa(LaPresse) – Calciomercato.itSi parla del Barcellona e del caso che riguarda Dani Olmo e Pau Victor: i due calciatori, alla scadenza del 31 dicembre, sono usciti dall’elenco dei giocatori utilizzabili nei tornei della Liga, in quanto ilblaugrana non rispettava il tetto salariale presente in Spagna. Un pasticcio che la società catalana sta provando a risolvere grazie alla vendita dei palchi Vip per una valore che supera i 100 milioni di euro.Il tutto però è arrivato fuori tempo massimo e ora il Barça ha presentato la richiesta di poter ottenere una deroga per tesserare sia Olmo che Pau Victor.