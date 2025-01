.com - La famiglia Zacchei ringrazia il personale del San Paolo

Leggi su .com

CIVITAVECCHIA – «A nome di tutta la, desideriamo esprimere il nostro più sincero e profondomento a tutto ildell’Ospedale Sandi Civitavecchia per il prezioso supporto e le cure amorevoli fornite al nostro caro Mauriziodurante i mesi della sua malattia. Un sentitomento va in particolare ai reparti di Radiologia, Centro Trasfusionale, Oncologia e Chirurgia, che hanno dimostrato un altissimo livello di competenza e, soprattutto, una straordinaria umanità. Ogni membro delha svolto il proprio lavoro con professionalità e dedizione, accompagnandoci con sensibilità e comprensione in un momento così delicato. Un pensiero speciale va al Dottor Michele Moscato che con il suo impegno, la sua attenzione e la sua profonda umanità, è stato un punto di riferimento costante per Maurizio e per tutti noi.