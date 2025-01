Nerdpool.it - Jujutsu Kaisen Phantom Parade condivide un’emozionante illustrazione di Capodanno

” ha diffuso una speciale promo diraffigurante Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki e Satoru Gojo. I quattro protagonisti visitano un santuario, con Gojo che sorride ai suoi studenti intenti a pregare per l’anno nuovo. In Giappone è una tradizione consolidata recarsi al santuario per augurarsi fortuna e prosperità nel nuovo anno, un’occasione per ricominciare con energia positiva. Solitamente questa visita avviene in compagnia di amici e familiari, e vedere Gojo portare i suoi studenti dimostra quanto tenga a loro. Sebbene l’non sia canonica, i fan l’hanno accolta con grande entusiasmo.Un anno memorabile perIl 2024 è stato un anno straordinario per, con la conclusione del manga e il successo della seconda stagione dell’anime.