Juan Carlos di Spagna, un Re travolto dagli scandali

I è una figura complessa e fondamentale nella storia recente della. Nato a Roma il 5 gennaio 1938, durante l’esilio della famiglia reale spagnola, ha avuto una vita segnata da una giovinezza non facile, un trono che lo ha portato ad essere molto amato e un’abdicazione seguita da un grande declino.Il suo regno, durato dal 1975 al 2014, è stato un periodo di trasformazione per la, che ha visto la transizione dalla dittatura franchista alla democrazia.L’infanzia romanaè nato in Italia, dove la famiglia reale iberica viveva in esilio dopo la proclamazione della Repubblica spagnola nel 1931 e l’allontanamento e la successiva abdicazione di suo nonno, Alfonso XIII.Cresciuto a Roma,ha trascorso un’infanzia lontana dalla sua patria, fino a quando, nel 1947, il dittatore Francisco Franco ha deciso di riportarlo inper iniziare il suo addestramento come futuro capo dello Stato.