Inter-Atalanta Lautaro Martinez prende 4! Le pagelle – TS

Tuttosport ci va giù pesante conin occasione di. Ledella partita condannano l’attaccante argentino. PARTITA DA 4! –finisce 2-0, ma c’è spazio per le grandi bocciature. Tuttosport non risparmia neanche stavolta, che nonostante il successo sbaglia di tutto ricevendo un netto 4 in pagella. Errori su errori, anche gravi, davanti alla porta protetta da Marco Carnesecchi che a più riprese ha ipnotizzato l’attaccante argentino. Serata da dimenticare per il numero 10, che diventa un vero caso per Simone Inzaghi. La questione è da risolvere al più presto, prima che gli errori diventino decisivi nelle partite nerazzurre., i migliori in campoMIGLIORI – Hakan Calhanoglu e Yann Sommer prendono 7 e sono sul podio dei migliori in campo.