Il derby visto dal doppio ex Ferretti | Fermana-Recanatese è da tripla

Per "inquadrare"niente di meglio che rivolgersi alex Daniele? Due stagioni e mezzo in giallorosso (e che stagioni) con, in campionato, 74 presenze e 3 reti prima di trasferirsi sul colle Sabulo dove, all’esordio, si è pure tolto la soddisfazione di realizzare il gol decisivo nel 2-3 del Tubaldi. Recentissimo il suo approdo a Montefano ed un giocatore come lui, in Eccellenza, grida vendetta al cospetto degli Dei del calcio., partiamo dalle assenze: Sbaffo e Raparo da una parte, Bianchimano dall’altra. Chi sta messo peggio? "Mancanze pesantissime per entrambe le squadre, vista la caratura dei giocatori. Il centravanti canarino, con cui ho giocato sino a poche settimane fa, è un lusso per la categoria. Non è solo un bomber: ha le capacità giuste per fare reparto, fa salire la squadra, sa difendere il pallone come pochi.