Game-experience.it - GTA 6 non uscirà nel 2025 e verrà rinviato al 2026, secondo un noto giornalista

Leggi su Game-experience.it

GTA 6 nona fineinfineda Rockstar Games al. Almeno queste sono le previsioni di Jason Schreier, uno dei giornalisti più noti ed apprezzati del mondo dei videogiochi, in grado di anticipare correttamente una grande quantità di indiscrezioni nel corso della sua carriera.Schreier ha quindi pubblicato proprio in queste ore un nuovo articolo su Bloomberg, dedicato interamente alle sue previsioni per quanto riguarda l’industria dei videogiochi in questoappena iniziato. Ed ovviamente ilnon poteva non fornire un commento su Grand Theft Auto 6, quello che è senza dubbio alcuno il gioco più atteso dai fan per quest’anno.Leggiamo quanto affermato da Jason Schreier:Grand Theft Auto VI non ce la farà. Il publisher Take-Two Interactive Software Inc.