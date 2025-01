Gamberorosso.it - Grandi formaggi e panini caldi in un piccolo chalet tra le montagne abruzzesi

Leggi su Gamberorosso.it

Le piste da sci di Campo Felice sono a qualche minuto di auto, verso Rocca di Cambio, ma questo chioschetto di legno, situato in una piana lunare, a più di 1000 metri di altitudine, tra la neve e ledell'Altopiano di Campo Felice, è una destinazione nella destinazione, per la spesa e per rifocillarsi di chicche norcine e casearie.Il caseificio Campo FeliceSiamo in provincia de L'Aquila, a circa un'ora e mezza di auto da Roma. Vale la pena venire appositamente quassù per gli acquisti, perché l’assortimento del banco, latticini in primis, è di tutto rispetto: la famiglia Di Carlo, del resto, gestisce un caseificio che, a Collimento di Lucoli, dal 1972, produce artigianalmente ottimifreschi e stagionati, lavorando il latte di vacche, pecore e capre, raccolto dagli allevatori della conca aquilana.