Isaechia.it - Grande Fratello, Helena perde il senno e getta l’acqua del bollitore addosso a Jessica durante una lite (Video)

Nella Casa del, le tensioni traPrestes eMorlacchi sono state evidenti nelle ultime settimane. Le due concorrenti hanno avuto diversi scontri, spesso per motivi apparentemente futili, come una partita di carte . In alcune occasioni,ha espresso giudizi critici nei confronti di.Nonostante questi attriti, ci sono stati momenti in cui le due hanno cercato di chiarirsi e appianare le loro divergenze. Ad esempio, si sono confrontate a bordo piscina, condividendo confidenze e consigli nei giorni scorsi. Tuttavia, le tensioni non sono mai state completamente risolte, riemergendo in diverse occasioni.Mentre stasera erano a tavola, le due gieffine hanno iniziato a discutere, edsi è alzata ed ha lanciatodelalla Morlacchi.