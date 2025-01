Liberoquotidiano.it - Governo: Schlein, 'Meloni ha esaurito spinta, lavoriamo uniti per farci trovare pronti'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo lavorare insieme perperché ormai è chiaro chehala sua, naviga a vista senza una rotta, galleggia senza una visione. Anche loro sono divisi, ma hanno il collante del potere". Così la segretaria del Pd, Elly, in un'intervista a 'La Stampa'. Per la leader dem, al"seguono il filo rosso dell'approccio securitario, per non parlare del ventesimo calo consecutivo della produzione industriale. Il decreto sicurezza ha norme più dure del codice Rocco, col nuovo codice della strada si mette in carcere anche chi ha preso ansiolitici o fumato cannabis cinque giorni e le zone rosse istituite per le festività durano tre mesi. Intanto, smantellano i servizi pubblici fondamentali: sanità, scuola, trasporti".