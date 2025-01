Giorgia Meloni | Punto di forza dell’Italia è dialogare con tutti  Ieri esaltavano Musk come un genio e oggi lo dipingono come un mostro

Leggi su Open.online

«Uno dei punti didi questo governo è la capacità dicon. In questi due anni abbiamo rafto le nostre tradizionali alleanze, ma abbiamo anche aperto canali di confronto con partner con i quali prima si parlava poco o con cui i rapporti erano meno intensi. E questo è un grande valore aggiunto, che permette all’Italia di diversificare la sua proiezione geopolitica e geoeconomica». Queste la parole della presidente del Consiglio,, in un’intervista a “7”, il settimanale del Corriere della Sera. La premier rivendica di avere al suo fianco «una squadra molto affiatata, di persone capaci che credono in ciò che fanno e delle quali mi fido molto» e, interpellata su Elon, definisce il patron di Tesla«una grande personalità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro.