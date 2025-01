Cityrumors.it - Giorgia Meloni: “Per me Elon Musk resta un uomo geniale e non capisco chi afferma il contrario”

In una recente intervista sull’inserto del Corriere della Sera, la Premier ribadisce la sua ammirazione per il tycoon sudafricano con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense.La prima volta fu quando la presidente del Consiglio a New York ha ricevuto proprio per mano del miliardario americano il Citizen Award. Questo premio è concesso dall’Atlantic Council (gruppo di esperti al lavoro per promuovere la leadership americana nel mondo) a personaggi che si sono distinti nella difesa dei valori di libertà, democrazia e rispetto della legalità internazionale. L’, così senza scrupoli negli affari si era invece lasciato andare ad una emozionante presentazione nel momento di consegnarle il premio dicendosi onorato nel “presentare e dare un premio a qualcuno che è ancora più bella dentro che fuori, una donna grandiosa, autentica, onesta e affidabile”.