Fuochi d'artificio non autorizzati. Evitato pericolo alla festa in piazza

Un fine anno scoppiettante. Proprio in tutti i sensi. Durante ladi San Silvestro inGaribaldi qualcuno ha infatti improvvisato deisenza alcuna autorizzazione, privi quindi le dovute misure di sicurezza imposte da protocollo per ogni show pirotecnico. Tanto che si è reso necessario il tempestivo intervento degli agenti della polizia municipale per arginare ogni possibileper le persone accalcate vicino al Fortino a parteciparegrandemusicale di Capodanno. Quello spettacolo di luci è partito addirittura prima della mezzanotte, mentre sul palco c’erano il vice sindaco Andrea Mazzoni e l’assessore al turismo Graziella Polacci a porgere i saluti istituzionali ai presenti, con la speaker che si sentiva a malapena visto il gran rumore degli scoppi.