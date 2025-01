Thesocialpost.it - Francia, tensione nel carcere di Arles: detenuto psichiatrico prende in ostaggio 5 persone. Trattative in corso con le forse speciali

Mattinata dineldi, nella regione francese delle Bocche del Rodano. Undi 37 anni ha preso incinque, quattro infermieri e una guardia carceraria. L’uomo, già noto per gravi problemi psichici, ha utilizzato un piccone rudimentale per minacciare le sue vittime.Leggi anche: Esplosione di una Tesla davanti alla Trump Tower di Los AngelesLe operazioni inLa presa di ostaggi è iniziata intorno alle 11:15 nel reparto sanitario della struttura penitenziaria. “La situazione resta calma”, ha dichiarato una fonte interna al. Ilnon è considerato un terrorista. Sta scontando una pena per uno stupro compiuto sotto la minaccia di una pistola, con fine condanna prevista per il 2031. Durante il gesto, ha dichiarato di voler “cambiare i centri di detenzione”.