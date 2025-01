Francia detenuto prende in ostaggio 4 medici e un poliziotto nel carcere di Arles | Vendetta per un mancato trasferimento

Leggi su Open.online

Cinque persone sono state prese inquesta mattina neldi, città dellaa metà strada tra Marsiglia e Montpellier. Irwing S., un37enne condannato per stupro, ha costretto quattro infermieri distaccati dall’ospedale della città e un agente della polizia penitenziaria a seguirlo per poi intrappolarli, con la minaccia di usare su di loro dei picconi costruiti da lui. A riportare i dettagli sono Le Parisien e La Provence. Per fare fronte alla situazione è stato attivato il Raid, una unità di intervento speciale della polizia nazionale. Gli agenti si sono posizionati intorno alin attesa di rinforzi delle forze dell’ordine regionali. Pur con gli ostaggi sotto minaccia, la situazione rimane «calma», secondo quanto riferisce la polizia. Chi è ilche ha preso in5 persone inSecondo una fonte giudiziaria citata dai quotidiani francesi, ilsi trova inper stupro condotto con la minaccia dell’uso delle armi.