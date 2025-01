Follia a Moncalieri l’ex campionessa di sci Vera Schenone spara contro il vicino | è gravissimo

Leggi su Dayitalianews.com

Un episodio scioccante a, nel torinese, dovedi sci 85enneavrebbe esploso almeno tre colpi di pistolailStefano Milanese di 53 anni.LatoriaCome riportato da La Stampa, verso le 14:30 di oggi 3 gennaio, dopo aver impugnata la pistola del marito che risulterebbe regolarmente detenuta, sarebbe entrata in casa delapprofittando che la porta della villetta era rimasta aperta per lavori di ristrutturazione e avrebbe esploso almeno tre proiettili ferendo l’uomo all’addome e alle braccia. Il 53enne è stato ricoto d’urgenza all’ospedale Molinette, dove versa in condizioni gravi in prognosi riservata.A quanto pare tra i due c’erano spesso liti di vicinato, ma nessuno avrebbe potuto immaginare un epilogo così tragico.