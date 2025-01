Quotidiano.net - Da ‘fuffa guru’ a ‘dissing’: ecco come cambia la lingua italiana secondo Treccani

Roma, 3 gennaio 2025 – Una, si sa, è cosa viva e in costante evoluzione, e l’italiano non è un’eccezione. E a dimostrarlo è il ‘Libro dell’Anno2024’, che ha raccolto le parole entrate nell’uso comune in base all’evoluzione dei costumi, delle mode e alle sensibilità emerse negli ultimi tempi. Tra i neologismi del 2024 ritroviamo ‘amichettismo’, ‘arciterrorista’, ‘pezzotto’, ‘agrobiodiversità’, ‘razzismo immobiliare’, ‘trappola al miele’, ‘trenopolitana’,, ‘campo largo’, ‘spacca-Italia’, ‘autonomia differenziata’ e ‘vannacciano’, in riferimento al ben noto generale Roberto Vannacci. Non solo: a entrare nell’uso comune sono state anche alcune espressioni pseudo-latine,‘ius scholae’ e ‘baratellum’. Moltissimi anche gli anglicismi o le parole da essi derivate: ‘alcolock’, ‘pandoro-gate,, ‘swift economy’, ‘top jobs’, ‘pommelier’, ‘crush’, ‘brat’, ‘starmerismo’, ‘Maga’ o ‘boppone’.