Biccy.it - Cristian, Chanel e Isabel: come hanno accolto Bastian, le parole di Ilary

Blasi eMuller sono ormai una coppia affiatata e presto li vedremo anche su Netflix nel nuovo documentario di lei. Lui fa ormai parte della vita della conduttrice da un paio di anni e in questo periodo ha avuto modo di conoscere anche i figli che lei ha avuto con Francesco Totti, ovvero. ‘‘Durante una cena i miei figli più grandi locon curiosità” – ha dichiaratoBlasi a La Repubblica – “Mia figlia più piccola, all’inizio, lo chiamava ‘il signore inglese’. Poi ha capito che era una persona speciale per me“.DescrivendoMuller,Blasi si è un po’ lasciata andare: “L’ho incontrato per caso in una lounge di un aeroporto. Lui ha fatto il primo passo, chiedendomi il contatto Instagram, ma io inizialmente non avevo preso il suo numero, ma su consiglio degli amici sono tornata indietro prima di imbarcarmi“; lui, al contrario di lei, è “romantico, più fisico, il contrario di me.