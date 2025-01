Universalmovies.it - Creature Commandos | La presenza di Batman entusiasma i fan

fa già parte del DC Universe, una nuova conferma è arrivata grazie allo scorso episodio di.In occasione dell’episodio della serie animata andato in scena questa settimana – l’ultimo è previsto per il 9 gennaio – i fan hanno potuto apprezzare brevementein una delle sequenze dedicate alla festa organizzata da Alex Sartorius, in seguito alla trasformazione accidentale dello scienziato nel radioattivo villain Dottor Phosphorus.Ladel Cavaliere Oscuro nel DC Universe ricreato da James Gunn e Peter Safran (in fondo l’immagine nel dettaglio) non ha fatto altro che confermare che i fan NON vedranno una volta ancora le origini del personaggio, e che la sua battaglia al crimine è già avviata. A tal riguardo, Gunn ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: “Non abbiamo bisogno di ascoltare di nuovo la storia delle origini.