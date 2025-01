Agi.it - Colpito a coltellate in pieno centro a Bergamo, muore un 36enne

AGI - Omicidio in. Un uomo di 36 anni di origine gambiane, Mamadi Tunkara, addetto alla sicurezza di un supermercato Carrefour e più conosciuto come Lookman per le treccine che lo accomunavano all'attaccante dell'Atalanta, è stato ucciso ain via Tiraboschi intorno alle 15. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'aggressore è fuggito e la polizia, coordinata dalla procuratrice aggiunta Maria Cristina Rota che si è recata sul posto, lo sta cercando. Sulla vicenda è intervenuta la sindaca Elena Carnevali con una nota. "Con profondo sgomento - questo il messaggio - abbiamo appreso del tragico evento accaduto neldella nostra città. In questo momento desidero esprimere tutta la mia vicinanza e il più sincero cordoglio alla famiglia della vittima, colpita dalla perdita così dolorosa.