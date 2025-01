Ilrestodelcarlino.it - Casette, riapre il ponte tra rinvii e smentite

finalmente aperto. Anzi no. Forse sì. È andato avanti dalle 17 fino alle 19 questo tira e molla che ha dato una connotazione grottesca alla riapertura al transito sul nuovosull’Ete Morto ad’Ete e che, in fin dei conti, è stato il tragicomico riflesso di una serie di annunci ein un intero anno di lavori. Doveva essere una festa, una apertura del tutto informale (non una cerimonia ufficiale del taglio del nastro che la politica organizzerà nelle prossime settimane), con la gente diche ha cominciato a radunarsi ai due lati delnon appena sono arrivati i camion, una decina, del peso di 420 kg ognuno, che sono stati parcheggiati sulper consentire al collaudatore le verifiche del caso. Operazioni accolte con sollievo da parte dei residenti e che pareva potessero concludersi già entro le 14, per poi dare il via libera alle auto.