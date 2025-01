Capodanno insulti all’Italia e alle forze dell’ordine in piazza Duomo a Milano | oltre dieci 20enni identificati

Leggi su Open.online

Sono almenoi giovani che sono statiautorità per aver inveitocontro l’Italia durante i festeggiamenti diin. La maggior parte di loro proviene da altre province lombarde e rischia una denuncia per vilipendio della Repubblica. I termini offensivi, tra cui «Italiani di mer*a» e «Polizia di mer*a» erano stati ripresi in un video dagli stessi giovani ed è diventato subito virale in questi giorni. Tra glic’è un italiano, mentre gli altri sono di origine nordafricana o italiani di seconda generazione, tutti con un’età di circa 20 anni. Tre di loro erano già stati riconosciuti nei controlli legatiZone rosse, che permettono l’allontanamento di persone con comportamenti molesti da determinate aree. I giovani risiedono ao in altre province, come Varese, Brescia, Pavia, e uno in Emilia-Romagna.