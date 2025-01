Calenda tuona contro la Finanziaria siciliana | Unica salvezza sciogliere il consiglio regionale

Leggi su Dayitalianews.com

“La #Sicilia ha una rete idrica colabrodo gestita da cinquanta società diverse. Spende pro capite per la #sanità quanto la #Lombardia dando servizi da terzo mondo. Ha strade dissestate e fatiscenti. Ha una politica integralmente fondata su reti clientelari. I Consiglieri regionali siciliani guadagnano più di tutti gli altri. Si vota a scrutinio segreto in modo da poter costantemente ricattare e avere prebende e marchette da distribuire. L’per i siciliani sarebbe l’uso dei poteri sostitutivi da parte dello #Stato per gestire i servizi essenziali e lo scioglimento del”.Con queste parole di fuoco Carloha attaccato la Regione Sicilia, chiedendo senza mezzi termini lo scioglimento dele snocciolando tutte le criticità e le problematiche che attanagliano la regione, a partire dalla crisi idrica per la quale si fa fatica a trovare una soluzione.