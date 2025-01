Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Soulé verso la permanenza: rifiutate tutte le proposte

Leggi su Pronosticipremium.com

La sessione diinvernale è iniziata e ladovrà prendere decisioni importanti sul proprio futuro e su quello di alcuni giocatori presenti in rosa che fino a questo momento non hanno vissuto un bel momento. La squadra giallorossa ad esempio, dopo l’inizio di stagione difficoltoso, dovrà valutare diverse situazioni come quella di Matias Soule.Arrivato aconle aspettative del campione, l’argentino non ha convinto sotto le gestioni di De Rossi e Ivan Juric, ma ora anche lui sembra essere riuscito a trarre giovamento dalla cura Ranieri. Questo cambiamento di rotta della formazione capitolina avrebbe dunque fatto allontanare ogni malumore dalla testa dell’ex Juventus, adesso convinto più che mai di continuare ad onorare il progetto giallorosso.Soule con la maglia della, Soule vuole rimanereStando a quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Matiasavrebbe già fatto sapere di non voler accettare alcuna offerta per lasciare il club già a gennaio.