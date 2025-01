Bologna la Card cultura ha come password stupido cogl**ne in codice alfanumerico | i fornitori ora si scusano e avviano un’indagine

Leggi su Open.online

Sul sospettoper attivare ladel comune di, «27UP1d0c0c091ion3», che ha provocato l’ira dei dipendenti e dei sindacati perché sembra nascondere un insulto, è stata avviatainterna. Lo annuncia la FondazioneWel, ovvero il fornitore del servizio, che ci tiene a esprimere il proprio «rammarico» e le proprie scuse per quanto accaduto ai lavoratori del Comune emiliano. «Abbiamo avviatoe saranno assunti i provvedimenti tecnici ed organizzativi conseguenti affinché non si ripetano episodi di questa natura», riferiscono in una nota. Nel frattempo, ilin questione è stato sospeso e ai dipendenti ne verrà fornito uno nuovo.Cos’è successoLain questione ha un valore di 25 euro e offre la possibilità di visitare mostre, musei e prendere parte a eventi ae dintorni gratuitamente o con riduzioni.